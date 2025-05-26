Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 18:27
Gönüllü Şark

Gonullu sark butonu ile tercih yapip tayini cikan var mi acaba? Varsa nasil degerlendirilmiş? Normal tayiciler ile beraber mi yoksa gonullu şarkcilar kendi arasinda mi


policeman4735
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:10
Ben de bu yıl Gönüllü Şark yazdm ama Kayıt Bulunamadı sonucu geldi. Bu kabul edilmediği anlamına geliyormuş. Sende durum ne devrem?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 atama ana başlıkMazeret ataması 20252025 tercih dışı atananlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMesleği bırakıp çiftçilik yapmakİbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlarKaçıncı tercihiniz geldi?İstanbul 2025 atama!!! UYARI !!!

Sözlük

şu an çalan şarkı 10 güne bir söz bırak 3 tartarya 1 kadın bayan gerilimi 2 eurovision 2025 6 bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 3 Şuursuz aşk 4 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 4 arabası olmayan erkek 2 sana bir çift lafım var 1

Son Haberler

Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen YakalandıSivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 YaralıBingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem KorkuttuKarabük'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı, İki Kişinin Durumu AğırTürkiye plazmadan ilaç üretmeye hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.