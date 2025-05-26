Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 18:27
İl İçi Tayin

Merhaba, il içi tayinde yerleştim. Çkysye düşmeyi mi bekleyeceğim süreç nasıl ilerleyecek bilgi rica edebilir miyim?

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