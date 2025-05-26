Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


26 Mayıs 2025 18:45
Sadece noktalama işaretleri ile anlaşma :)

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