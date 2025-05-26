Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 19:15
Edirne 2025 atama

öncelikle herkesin yeni yeri hayırlı olsun Allah utandırmasın benimde tayinim Edirne'ye çıktı Edirne'de olup bilgi verecek olan varmı özellikle lojman durumu nedir lojman çıkma olasılığı nedir tayinden gelenler için lojman önceliği var mı bilgi verirseniz sevinirim


Sorgucular44
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:21

Hayırlı olsun görüp görebileceğin en kötü yere düştün lojman durumu merkezde iyi ama gercekten


Sorgucular44
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:23

Türkiye'nin en geri kalmış şehri olduğuna yemin edebilirim istersen özelden yaz konuşuruz

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