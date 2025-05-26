Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Mayıs 2025 19:26
Lojman hakkında bilgi
ankara'da uzman çavuşum tunceli'hozat aile götürülmeyecek garnizon a tayinim çıktı halı hazırda lojmanda oturuyorum fakat malatya'dan lojman talep etmek istiyorum mumkunmu ?

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