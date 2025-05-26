İstanbul 2025 atama

bı ev adresi veriyorsun( illa doğru olmak zorunda değil) sonra evrakları teslim ediyon, sen git biz seni ararız İstanbulu çıkma diyorlar, şansına göre 1 ayda olur 1 hafta da ben 20 gün beklemiştim evde sonra aradılar şuraya verdik başlama yap hepsi bu

bı ev adresi veriyorsun( illa doğru olmak zorunda değil) sonra evrakları teslim ediyon, sen git biz seni ararız İstanbulu çıkma diyorlar, şansına göre 1 ayda olur 1 hafta da ben 20 gün beklemiştim evde sonra aradılar şuraya verdik başlama yap hepsi bu