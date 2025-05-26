Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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26 Mayıs 2025 19:28
İstanbul 2025 atama

bildiğim kadarıyla istihdam yapılmıyor, başlama yaptıktan sonra yerimiz belli oluyor. ilçe tercih etme gibi bir seçeneğimiz var mı bu işler nasıl yürüyor aydınlatabilecek var mıdır ?


Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 19:32

Varsa ist bi yakının, onun yanında ikamet gosterirsen sanırım ikamet gosterdigin yere veya yakınına veriyolar. Viz baslama yapıp rapor almıstık o surede vi arkadasın adresini gostermiştik yanındaki semte erdiler. Tabi baslama yaptıktan snra raporlu sürecte yer belli oldu.


atmaca67
Memur
26 Mayıs 2025 19:35

evi tut sonra adresi soyle yakina veriyorlar


Namık1414
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:43
aynı ilçe oluyor mu yoksa genelde yan ilçe mi oluyor
atmaca67, 1 saat önce

evi tut sonra adresi soyle yakina veriyorlar


pol.samet
Memur
26 Mayıs 2025 19:43
bı ev adresi veriyorsun( illa doğru olmak zorunda değil) sonra evrakları teslim ediyon, sen git biz seni ararız İstanbulu çıkma diyorlar, şansına göre 1 ayda olur 1 hafta da ben 20 gün beklemiştim evde sonra aradılar şuraya verdik başlama yap hepsi bu

Namık1414
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:44
adres verdiğiniz yerin yakını mı oldu acaba aynı ilçe mi yan ilçe mi
pol.samet, 1 saat önce
bı ev adresi veriyorsun( illa doğru olmak zorunda değil) sonra evrakları teslim ediyon, sen git biz seni ararız İstanbulu çıkma diyorlar, şansına göre 1 ayda olur 1 hafta da ben 20 gün beklemiştim evde sonra aradılar şuraya verdik başlama yap hepsi bu

pol.samet
Memur
26 Mayıs 2025 19:44
ayrıca İstanbula tayini çıkanlar çok kafaya takmasın bende çok takmıştım sonra çalışınca valla Erzincan'dan daha huzurlu geldi, karışan yok polislik var, rütbeli görmezsin sicile saygı var ben memnundum

pol.samet
Memur
26 Mayıs 2025 19:46
mesela Küçükçekmece diyon, oraya vermese bile avcılar Esenyurt vs yan ilçe..
Namık1414, 1 saat önce
adres verdiğiniz yerin yakını mı oldu acaba aynı ilçe mi yan ilçe mi

Namık1414
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:46
anladım çok teşekkür ederim
pol.samet, 1 saat önce
mesela Küçükçekmece diyon, oraya vermese bile avcılar Esenyurt vs yan ilçe..

pol.samet
Memur
26 Mayıs 2025 19:47
birde arkadaşlar ortalama lojman puaninizi hesaplayın, polnet İstanbul anasayfasinda lojman puan güncel durumu var, ordan mesela 70 puanın var( mesela yani farazi) borcun var git havalimanını iste Hadımköy lojmana başvur lojman ihtimali artar bu fikir olsun diye yazdim

pol.samet
Memur
26 Mayıs 2025 19:49
ben Küçükçekmece de orturdum vatanda çalıştım, benim durum farklı lojman çıkınca daha uzak yakın bakmadim
pol.samet, 1 saat önce
mesela Küçükçekmece diyon, oraya vermese bile avcılar Esenyurt vs yan ilçe..

captain42m
Memur
26 Mayıs 2025 20:01
devreler bende İstanbul hadi buradan artık hep konuşalım :)) vallahi 12 yıllık memurum hayatımda İstanbul u da görecekmişiz

Muzo7722
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:23
bunalıma girdim , İstanbul'a açıkçası korkutmuyor değil . şu meslekte bir gün rahat yüzü görmedik . böylede devam edecek gibi

msrf00
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:25
55. tercih geldi. bu ne böyle Allah kahretsin

Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 20:26

İst tek artısı ruhsatsız s..lah aldıkca istirahat veriyorlar. 1 tane aldıysan 1 gün istirahtin oluyor tabi bu sayıyı yukseltmek senin elinde ne kadr cok alırsan okadr cok istirahat veriyolar onu ister toplu seklide kullanıyosun biriktirip ister canın sıkkın işe gitmek istemiyosn ozaman ara ara kullanırsın birde ulasım ucretsiz diye arac kuşlanmıyosun. Hadimkoy lojmanlar yeni ama istnabula vok uzak yani gezmeye gitmek içn baya ist dısı. Kucukcekmece halkalı lojmanlarda asırı eski içine baya masraf gerek


Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 20:28

Cimere yazsak bu puan adaletsizlihi nedir diye? Puanlarımızı seffaf sekilde gormek istiyoruz burdan veya basla sekilde sicil numaramız bu puanımız nasıl oluyorda son tercihe anca yetiyor gormek istiyoruz diye. Cok adaletli bir tercih olsaydı bi abimizi sarktan sarka tayin yazdıgı halde istanbula cakmazlardı. Adam sokta. Ee batı tayini yapmayan adama cift sark yapmıs adama nasıl istanbul geliyor.

Muzo7722, 28 dk. önce
bunalıma girdim , İstanbul'a açıkçası korkutmuyor değil . şu meslekte bir gün rahat yüzü görmedik . böylede devam edecek gibi

Haymana0675
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:33

Hiç büyük şehirde calismadigin çok belli :))

Namık1414, 1 saat önce
aynı ilçe oluyor mu yoksa genelde yan ilçe mi oluyor

Haymana0675
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:35

Bir zahmet bir büyükşehir görün yaa hahaha

captain42m, 50 dk. önce
devreler bende İstanbul hadi buradan artık hep konuşalım :)) vallahi 12 yıllık memurum hayatımda İstanbul u da görecekmişiz

Haymana0675
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:36

Puanın azmiydi

msrf00, 26 dk. önce
55. tercih geldi. bu ne böyle Allah kahretsin

Haymana0675
Aday Memur
26 Mayıs 2025 20:38

İstanbul Hakkari yaptık tabiki canakkelye ben gideceğim birader gidin birazda siz calsiin İstanbul da


Kendidünyasında
Memur
26 Mayıs 2025 20:42

2 yıl önce İstanbula atandığımde ilk personel şubeye gittim kağıt doldurttular 1 ay boyunca her gün imzaya gittim geldim ara ara da bu süre zarfında görevlere yazıyorlardı 29. Günümde şubeden aradılar ve yerimin x şubesi olduğunu söylediler. Ben devrelerimde kaldım bu imza atma sürecinde ve bol bol İstanbul'u gezip şehire alışmaya çalıştım şimdi 2.yıl bitti geriye bakıp gülüyorum neden bu kadar stres yaptığım için

Sizde stres yapıyorsunuz ama ilerde gülüp geçeceksiniz boşa stres yaptığınız için

İstanbul da düzeni kurduğunuzda güzel şehir görev çok ama her göreve gitmiyorsunuz düzen var

Bu şehirde bana göre en önemlisi mesai arkadaşı eğer mesai arkadaşlarınız denk gelirse daha hızlı alışırsınız

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