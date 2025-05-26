sağlık Bakanlığı hudut ve sahiller müdürlüğünde 3 yıldır çalışmaktayım.4B sözleşmeli(çakılı kadro) olarak girdim sonrasında kadroya geçtim 2 yıl oldu kadrolu memurum.Eşim polis ve doğu tayini Van iline çıktı.Çalıştığım kurum Van da mevcut fakat kadrom yok. kurum dışı tayin istemem için de 4 yılı tamamlamış olmam gerekiyormuş. Ben şuan eş durumu tayin hakkından yararlanamıyor muyum ? nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

sağlık Bakanlığı hudut ve sahiller müdürlüğünde 3 yıldır çalışmaktayım.4B sözleşmeli(çakılı kadro) olarak girdim sonrasında kadroya geçtim 2 yıl oldu kadrolu memurum.Eşim polis ve doğu tayini Van iline çıktı.Çalıştığım kurum Van da mevcut fakat kadrom yok. kurum dışı tayin istemem için de 4 yılı tamamlamış olmam gerekiyormuş. Ben şuan eş durumu tayin hakkından yararlanamıyor muyum ? nasıl bir yol izlemem gerekiyor?