Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 20:07
eş durumu tayin
sağlık Bakanlığı hudut ve sahiller müdürlüğünde 3 yıldır çalışmaktayım.4B sözleşmeli(çakılı kadro) olarak girdim sonrasında kadroya geçtim 2 yıl oldu kadrolu memurum.Eşim polis ve doğu tayini Van iline çıktı.Çalıştığım kurum Van da mevcut fakat kadrom yok. kurum dışı tayin istemem için de 4 yılı tamamlamış olmam gerekiyormuş. Ben şuan eş durumu tayin hakkından yararlanamıyor muyum ? nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

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