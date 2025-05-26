Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 20:54
Karaman a tayin olan var mı ?
bilgi alış verişi

1hls
Aday Memur
26 Mayıs 2025 21:27
puan ve meslek kaçıncı yılınız

Kehribar2014
26 Mayıs 2025 21:46
siz karamanmi cikti
1hls, 2 saat önce
puan ve meslek kaçıncı yılınız
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 atama ana başlıkMazeret ataması 20252025 tercih dışı atananlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİstanbul 2025 atamaMesleği bırakıp çiftçilik yapmakKaçıncı tercihiniz geldi?İbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlar!!! UYARI !!!

Sözlük

sözlükteki bayan yazarlar 6 uykusuzlar kulübü 2 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 serpili 5 Haftasonu yapılabilecek etkinlikler 2 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 4 şu an ne yapıyorsun? 3 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 3 Y kuşağı 2 bugünkü aklım 1

Son Haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakMourinho: "Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik"Mescid-i Aksa'da İsrail İhlalleri ve Abluka ArtıyorAdalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru ŞartlarıYorgun mermi bu sefer polis memurunu buldu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.