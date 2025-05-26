Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 22:23
6-10 yıl grubu kaç puanla hangi ile atandınız

6-10 yıl grubu puan ve kaçıncı tercih ??


Eray922
Aday Memur
26 Mayıs 2025 22:24
İst-9yıl-3.tercih-ipka red

uluslararası2
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 22:27

9 yıl İstanbul

7780 puan

İlk tercih Batman


aliözcan
Memur
26 Mayıs 2025 22:40

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli


Ecvtoktnnn
27 Mayıs 2025 06:46

9 yıl şarktan dönüş 9bin puan, 6 tercih sakarya


selmanııner
Aday Memur
27 Mayıs 2025 07:03
6700 puan- Şırnak şark dönüş-17. tercih Edirne

Tkç34
Aday Memur
27 Mayıs 2025 07:57
adana yazanlara kaçıncı tercih geldi

ölüm1
Aday Memur
27 Mayıs 2025 10:09
devrem puan net kaç benim puan 6775 bana 30.tercih İstanbul çıktı
selmanııner, Dün
6700 puan- Şırnak şark dönüş-17. tercih Edirne

selmanııner
Aday Memur
27 Mayıs 2025 10:11
6743 tü sanırım
ölüm1, Dün
devrem puan net kaç benim puan 6775 bana 30.tercih İstanbul çıktı

hamza1905
Aday Memur
27 Mayıs 2025 10:58
9 yıl İstanbul şimdi Bingöl 2. tercih

Bilela
Aday Memur
27 Mayıs 2025 14:43
izmir var mı ve puan kaç

aysegulkarayigit007
Aday Memur
27 Mayıs 2025 14:58

Puanı bilmiyorum eşimin meslekte 8. Yılı artvinden 51.tercih İzmir geldi

Bilela, Dün
izmir var mı ve puan kaç

Ankaralımemur41
Şef
27 Mayıs 2025 16:50
Devrem 8 yıllık meslek hayatında 5. görev yerine nasıl gidiyosun bi anlatsana
aliözcan, 2 gün önce

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli


ColmanınBandanası
Aday Memur
27 Mayıs 2025 18:23
Kırklarelini 55 e de yazsan gelirdi büyük ihtimalle
aliözcan, 2 gün önce

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli


Eray922
Aday Memur
27 Mayıs 2025 18:31
yani ikinci şark dönüşü 25. tercihe yollamak ne bilem .... insanların yüzü gülmesin diye ekstra bir çaba
aliözcan, 2 gün önce

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli


Bilela
Aday Memur
27 Mayıs 2025 20:16
hangi illerde kaç sene çalıştı
aysegulkarayigit007, Dün

Puanı bilmiyorum eşimin meslekte 8. Yılı artvinden 51.tercih İzmir geldi


murban
Aday Memur
27 Mayıs 2025 21:18
6-10 grubunda yer alıyorum. Puanım 8500. 52.tercihim olan Ankara ili geldi malesef.

Bilela
Aday Memur
28 Mayıs 2025 10:48
bir yanlışlık yok de mi
murban, Dün
6-10 grubunda yer alıyorum. Puanım 8500. 52.tercihim olan Ankara ili geldi malesef.

murban
Aday Memur
28 Mayıs 2025 11:07
Yok. Branş yok. Genel Hizmet.
Bilela, 1 saat önce
bir yanlışlık yok de mi

Zeynebstn
28 Mayıs 2025 11:11

7800 eşim 6. Konya


ölüm1
Aday Memur
28 Mayıs 2025 11:57
Adana kaçtaydı devrem
murban, Dün
6-10 grubunda yer alıyorum. Puanım 8500. 52.tercihim olan Ankara ili geldi malesef.
Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 atama ana başlıkİstanbul 2025 atama2025 tercih dışı atananlarEmeklilik yaşı 60 olacakKaçıncı tercihiniz geldi?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler!!! UYARI !!!İbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlar

Sözlük

kredi borcu olmayan bizi anlayamaz 1 Pazartesi olmadan olmaz mıydı? 1 kadınlarda evde kalma yaşı 7 ilkbaharın kendini sonbahar sanması 1 uranyum 1 Bugün olanlar 5 makron 1 sözlükteki bayan yazarlar 5 Kül olma hali 2 vadedilmiş prens 1

Son Haberler

Kurbanlık Bıçak Seçimi ve Bileyleme İçin Uzman UyarılarıİBB Yolsuzluk Soruşturmasında Seyfi Beyaz Tahliye EdildiYeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli OlduTürk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk FırsatıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'a Kardeşlik Vurgusu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.