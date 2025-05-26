Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 22:23
6-10 yıl grubu puan ve kaçıncı tercih geldi

6-10 yıl grubu puan ve kaçıncı tercih ??


Eray922
Aday Memur
26 Mayıs 2025 22:24
İst-9yıl-3.tercih-ipka red

uluslararası2
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 22:27

9 yıl İstanbul

7780 puan

İlk tercih Batman


aliözcan
Memur
26 Mayıs 2025 22:40

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli


Ecvtoktnnn
27 Mayıs 2025 06:46

9 yıl şarktan dönüş 9bin puan, 6 tercih sakarya


selmanııner
Aday Memur
27 Mayıs 2025 07:03
6700 puan- Şırnak şark dönüş-17. tercih Edirne

Tkç34
Aday Memur
27 Mayıs 2025 07:57
adana yazanlara kaçıncı tercih geldi

ölüm1
Aday Memur
27 Mayıs 2025 10:09
devrem puan net kaç benim puan 6775 bana 30.tercih İstanbul çıktı
selmanııner, 4 saat önce
6700 puan- Şırnak şark dönüş-17. tercih Edirne

selmanııner
Aday Memur
27 Mayıs 2025 10:11
6743 tü sanırım
ölüm1, 29 dk. önce
devrem puan net kaç benim puan 6775 bana 30.tercih İstanbul çıktı
Toplam 8 mesaj

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