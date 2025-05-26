Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 22:23
6-10 yıl grubu puan ve kaçıncı tercih ??
6-10 yıl grubu puan ve kaçıncı tercih ??

Eray922
Aday Memur
26 Mayıs 2025 22:24
İst-9yıl-3.tercih-ipka red

uluslararası2
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 22:27

9 yıl İstanbul

7780 puan

İlk tercih Batman


aliözcan
Memur
26 Mayıs 2025 22:40

8. Yıl 8088 puan 2. Şark dönüşü 25. Tercih Kırklareli

Toplam 3 mesaj

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