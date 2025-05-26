Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


26 Mayıs 2025 22:29
Süper Lig Tahmin Yarışması 38. Hafta

Maç Başlangıcı: 30 Mayıs 2025 Saat: 20:00

Kasımpaşa-Göztepe

Rize-Hatay

Adana demir-Gaziantep

Alanya-Sivas

Samsun-Kayseri

*************************************

Antalya-Trabzon

Galatasaray-Başakşehir

Fenerbahçe-Konya

Bodrum-Beşiktaş

**************************************

Paris Saint Germen-İnter

Melbourne City-Melbourne Victory

Maç Skoru : Galatasaray-Başakşehir

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 37. HaftaTürkiye Basketbol Ligi ve EuroleagueSüper Lig Tahmin Yarışması 36. Hafta

Sözlük

zayıflamak 4 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 zamanla yarışmak 1 Haftasonu yapılabilecek etkinlikler 2 tekerleğin değmediği yer 3 filistin 2 bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 3 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 4 tartarya 1 iran filmleri 10

Son Haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakMourinho: "Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik"Mescid-i Aksa'da İsrail İhlalleri ve Abluka ArtıyorAdalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru ŞartlarıYorgun mermi bu sefer polis memurunu buldu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.