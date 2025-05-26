Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 22:58
sarsılmaz Kılınç 2000 mega
merhaba arkadaşlar sarsılmaz Kılınç 2000 mega arıyorum devretmek isteyen varsa kars merkezdeyim. bir sorum daha inanın bilmedigimden soruyorum sarsılmaz bakışından alacak olsak illa gitmemiz mi gerek?

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