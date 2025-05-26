Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mayıs 2025 23:51
İl içi/İl Dışı Tayin Güncel Normları

Önceden her il mem sayfasında il içi ve il dışı tayinlerden önce çarşaf liste şeklinde ihtiyaç olan normları paylaşırdı ve şimdi hiç paylaşım yapılmıyor.


KARATEPE84
Aday Memur
27 Mayıs 2025 00:00

Evet


freef
Daire Başkanı
27 Mayıs 2025 00:41

Şeffaflık ve liyakat birbirine bağlıdır. Atamaları merkezden yaptık ayağına kimin nereye kaç puanla atandığını sakladılar. Hiç de masum olmadığını düşünüyorum. Her sene geriye gidiyoruz, bir yol daha aldı zübükler.

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