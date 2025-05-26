Talimatın ast tarafından tebliğ edilmesi

tebliğ makamın adına açılır sekretaryasını o memur yapar. sana tebliğ eden makamdır. tebellüğ eden de sen. tebliğ eden kısmını memur imzalamaz makama imzalatır. aksi halde usule aykırıdır!

tebliğ makamın adına açılır sekretaryasını o memur yapar. sana tebliğ eden makamdır. tebellüğ eden de sen. tebliğ eden kısmını memur imzalamaz makama imzalatır. aksi halde usule aykırıdır!