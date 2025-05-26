Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 23:55
Tebliğ Eden Ast Tebellüğ Eden Üst yasal mı

Arkadaşlar benden daha düşük sicilde büro memuru bana müdürün bir talimatını tebliğ edebilir mi yoksa tebliğ müdürün adına mi açılmalidir.


Hakanali34
Aday Memur
27 Mayıs 2025 00:17

Edebilir tabiki. Sicil olarak düşük de olsa aynı rütbedesiniz. AMİR memur arasında olmaz dediğin


AlperTungacı
Memur
27 Mayıs 2025 00:47
tebliğ makamın adına açılır sekretaryasını o memur yapar. sana tebliğ eden makamdır. tebellüğ eden de sen. tebliğ eden kısmını memur imzalamaz makama imzalatır. aksi halde usule aykırıdır!

AlperTungacı
Memur
27 Mayıs 2025 00:48
bilmiyorsun bari yanlış bilgi verme.. bilmeyip yazmamak daha iyi. bu forumda verilen cevaplar yıllarca okunuyor zira.
Hakanali34, 2 saat önce

Edebilir tabiki. Sicil olarak düşük de olsa aynı rütbedesiniz. AMİR memur arasında olmaz dediğin

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