Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Mayıs 2025 00:13
yardım
eşim öğretmen ben polis memuruyum bu sene tayinim çıktı. eşim 2021 yılında sözleşmeli olarak göreve başladı 2023 yılında kadroya geçiş yaptı ilk olarak soracağım kadrolu da olsa tayin için belli yıl çalışma zorunluğu var mı? ve de ayrıca eşim 2023 eylul ayından itibaren iki yıl aylıksız izine çıkıp yaklaşık 2 sene kadar ücretsiz izin kullandı üç yıl fiili hizmeti yok bu durumda eş durumundan faydalanabilir mi bilen biri cevap verirse çok sevinirim.

symphony19
Aday Memur
27 Mayıs 2025 00:24
eş durumu yapamasa bile, meb ile yapılan protokol gereği asker ve polis eşi öğretmenler, eşinin yanına görevlendirme yapılıyor.
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