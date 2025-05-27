eşim öğretmen ben polis memuruyum bu sene tayinim çıktı. eşim 2021 yılında sözleşmeli olarak göreve başladı 2023 yılında kadroya geçiş yaptı ilk olarak soracağım kadrolu da olsa tayin için belli yıl çalışma zorunluğu var mı? ve de ayrıca eşim 2023 eylul ayından itibaren iki yıl aylıksız izine çıkıp yaklaşık 2 sene kadar ücretsiz izin kullandı üç yıl fiili hizmeti yok bu durumda eş durumundan faydalanabilir mi bilen biri cevap verirse çok sevinirim.

eşim öğretmen ben polis memuruyum bu sene tayinim çıktı. eşim 2021 yılında sözleşmeli olarak göreve başladı 2023 yılında kadroya geçiş yaptı ilk olarak soracağım kadrolu da olsa tayin için belli yıl çalışma zorunluğu var mı? ve de ayrıca eşim 2023 eylul ayından itibaren iki yıl aylıksız izine çıkıp yaklaşık 2 sene kadar ücretsiz izin kullandı üç yıl fiili hizmeti yok bu durumda eş durumundan faydalanabilir mi bilen biri cevap verirse çok sevinirim.