Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 02:02
çalışmayan mübaşir hakkında tutanak tutmak

evet. bugün yaptım bunu.

posta veririz ptt'ye götürmek benim işim değil ben götürmem der

hakime götürmesi için dosya veririz başka işim var kendiniz götürün der

segbis ayarlamaya yollarız benim görevim değil der

hakim havale evraklarını imzalar. git al deriz işim var almam der.

kalemde kimseyle konuşmaz kendi kafasına göre hareket eder.

yetti artık.

bugün ben ve 2 diğer katip arkadaşım hakkında tutanak tuttuk.

gören başka kalemin mübaşiri sanar bunu.

belki soruşturma bile açılacak hakkında.

içim çok rahat.

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