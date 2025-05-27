Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 05:52
Tunceli 2025 atama

Herkese merhaba,

Tunceli'ye tayinim çıktı. Bilen varsa Genel olarak bilgi verebilir misiniz?

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