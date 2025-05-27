Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 06:04
Kurban bayramı Taltif

Duyumlara göre kurban bayramında taltif yatacak Bayramda belli olacak..

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