İstanbul'a tayini çıkanlar

vallahi devrem ben eşim hala su dan çıkmış balık gibiyiz şoktayım yemin ediyorum 55. tercih geldi bana İstanbul 11-15 yıllık memur puanım 10.776 hadi bu grup da en düşük ben olayım kabul ama İzmir ve Ankara yi kafaya yazıp da İstanbul gelmesi bana inandırıcı gelmiyor

vallahi devrem ben eşim hala su dan çıkmış balık gibiyiz şoktayım yemin ediyorum 55. tercih geldi bana İstanbul 11-15 yıllık memur puanım 10.776 hadi bu grup da en düşük ben olayım kabul ama İzmir ve Ankara yi kafaya yazıp da İstanbul gelmesi bana inandırıcı gelmiyor