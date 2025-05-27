Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 08:04
İstanbul'a tayini çıkanlar

İstanbul'a tayini çıkanlar devrelerim, burada toplanalım, aramızda daha önceden çalışmış olanlar olabilir, nerede çalışılır, hangi ilçelerde kiralar daha uygun, lojman durumu nasıldır ne zaman çıkar, birbirimize yardımcı olmaya çalışalım şimdiden herkese teşekkür ederim


Blueman99
Aday Memur
27 Mayıs 2025 08:05

Gitmeden lojman belli oluyor mu, hangi lojmanlar daha iyi vs


captain42m
Şef
27 Mayıs 2025 08:19
vallahi devrem ben eşim hala su dan çıkmış balık gibiyiz şoktayım yemin ediyorum 55. tercih geldi bana İstanbul 11-15 yıllık memur puanım 10.776 hadi bu grup da en düşük ben olayım kabul ama İzmir ve Ankara yi kafaya yazıp da İstanbul gelmesi bana inandırıcı gelmiyor

specialone1907
Aday Memur
27 Mayıs 2025 08:29
İstanbul'a gelecek arkadaşlara tavsiyem Anadolu yakasına taşınmaları olur. tuzla, pendik kiraları uygun hatta oralara düşerseniz Gebze'den bile ev tutabilirsiniz. Avrupa yakasında fiyatlar daha pahalı
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