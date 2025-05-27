Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 09:26
Havuz tayininde komisyon içi tercih oluyormu

İlçe adliyedeyim havuz tayini ile il merkezine(aynı komisyona bağlı) tercih yapabilirmiyim

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