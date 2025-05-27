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Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 09:40
Kaçak Et Kesimi Hakkında

Malum kurban bayramı yaklaşırken ülkemizin ve Ankara 'nın kanayan yarası kaçak et kesimine dikkat çekmek istiyorum. Hijyen ve sağlık kuralları gereği, lütfen kaçak et kesmeyelim. Belediyenin bilgisi dahilinde et keselim. Bu arada Ankara'da kaçak et kesilen yerleri bilen arkadaşlar bu mekânları paylaşabilirlerse, gidip kaçak et kesenleri kınayabiliriz.

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