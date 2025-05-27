KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Mayıs 2025 10:30
Mali müşavirlik calisma ve maaslari nasil ? kendi ofisimizi nasil açabiliriz?
aranızda mali musavir var mi ? bir kaç sorum var bu mesleğe dair ( iktisat fakültesi maliye lisans öğrencisiyim)

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