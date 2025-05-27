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Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 10:54
bir kaç günlüğüne ankaraya gideceğim

Bir kaç günlüğüne ankaraya gideceğim otobüs mü yoksa uçak mı daha mantıklı

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