Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 11:03
üniversitede sözleşmeli memur-kadrolu işci eş durumu tayini

merhabalar ben üniversitede sözleşmeli memurum. eşimse karayollarında kadrolu işci. onun benim bulunduğum şehre gelme ihtimali daha yüksek. lakin imzaladığı sözleşmede 5 yıl yer değiştirememe maddesi var. eş durumundan gelme ihtimali çok mu zor? bu süreci hızlandırmak için ne yapmamız gerekiyor çok zor durumdayız.

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