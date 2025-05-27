Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 11:17
Gih memuru tayin

Mrb arkadaşlar emniyette gih memuruyum... bulunduğum yerde 2.5 yil oldu... hemsire olan eşime tabi olabilir miyim...polis iken hemşire eşime 1 kez tabi olmustum


swat3410
Editor
27 Mayıs 2025 11:21

https://forum.memurlar.net/konu/2416790/gih-memurlugu-ile-ilgili-soru-ve-gorusler.html

https://forum.memurlar.net/konu/2466540/gih-memuru-tayin.html

https://forum.memurlar.net/konu/2577708/gih-nin-tayin-hakki.html


Memurilanlari
Memur
27 Mayıs 2025 12:28

Evet olabilirsin. Kanuni olarak bir engel yok.

Toplam 2 mesaj

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