Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 11:26
Devlet Memurundan Sağlık Tetkikleri İstenmesi

18 yıldır Devlet Memuru olarak çalıştığım huzurevinde İş sağlığı ve ve güvenliği çalışmaları kapsamında bizlerden bir ay içinde tam kan sayımı, Kan grubu analizi, işitme testi, Solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi gibi testleri yapıp sonuçlarını getirmemizi istiyorlar. Ve bunu zorunlu tutuyorlar. böyle bir şey söz konusu mu?

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