Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Mayıs 2025 11:53
sürekli işçi temizlik personel maaşı

merhabalar eşim kurada sürekli işçi olarak kazandı. maaş durumu hakkında bilgi verebilecek olan car mıdır acaba. ilanda ilk ücret asgari ücret diyor.


dogalyasam
27 Mayıs 2025 12:30

asgari ücret alıyor ama ek ödemeler ile memur gibi oluyor diye biliyorum yıllık

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