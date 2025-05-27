Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Mayıs 2025 12:43
Teknik Hizmetler Sınıfı Boşanma Tayin

Arkadaslar selamlar ben eşinden resmi olarak boşanma arifesinde olan bir beyim acaba th sınıfında boşanmada tayin hakkimiz var mı annem yanlız onun yanına gitmek istiyorum Ankara'dan orduya ben makine mühendisiyim erkek olmamız bişey değiştiriyor mu tayin alan yada bilgisi olan mahkememiz önümüzdeki ay kesin sonuçlanacak şimdiden herkese teşekkür ederim

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