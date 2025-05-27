Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Mayıs 2025 12:48
Bursa İlçeleri

Saygıdeğer hocalarım

Bursa ilçeleri hakkında bilgi verebilecek olan var mı?


muhammet s
Aday Memur
27 Mayıs 2025 13:47

HOCAM MERHABA OSMANGAZI YILDIRIM GÜRSU KESTEL NİLÜFER MERKEZ İLÇELER.ULASIM KOLAY. NİLÜFER SOSYO EKONOMİK OLARAK BAYAGI ÖNDE OLUP GÜRSU KESTEL YILDIRIM VAROŞ TABİR EDEBİLECEGIMIZ AMA ŞİRİN İLÇELERDİR. YILDIRIMIN BELLI MAHALLELERINDEN UZAK DURMANI TAVSIYE EDERIM ARABAYATAGI VE CEVRESİ. DIGWER İLÇELERDE RAHAT EDERSİN. SAHİL İLÇELER IYI AMA SEZXONLUK ORTAM FAZLADIR. DAGLIK İLÇELER İSE KARACABEY GAYET MANTIKLI VE IYI OLUP ULASIM BIRAZ ZAHMETLIDIR. GENEL OLARAK BURSA IYIDİR HOCAM

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