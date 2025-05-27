Diyarbakır 2025 atama

Elazığ'da Diyarbakır'a atamam çıktı erganiye verirler mi var mıdır bir ihtimal. merkezi hiç istemiyorum. erganide çalışma durumu nasıldır lojman var mıdır. eşim öğretmen 1 aylık bebeğimiz var o yüzden erganiye çıkıp gidiş dönüş yapmak istyirum. bilgileriniz için teşekkür ederim

Elazığ'da Diyarbakır'a atamam çıktı erganiye verirler mi var mıdır bir ihtimal. merkezi hiç istemiyorum. erganide çalışma durumu nasıldır lojman var mıdır. eşim öğretmen 1 aylık bebeğimiz var o yüzden erganiye çıkıp gidiş dönüş yapmak istyirum. bilgileriniz için teşekkür ederim