Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Mayıs 2025 13:48
2024 Ocak İller Arası ile Tayin Oldum, 2025 Temmuz İller Arası Tayine Başvurabilir miyim ?

Bir sağlık personeli haber sitesinde okuduğum habere göre 2024 Haziran ve 2025 Ocak kurlarında tayin olanlar dışındakiler 2024 Temmuz iller arasına kurasına başvurabilecek deniyor. Ben 2024 Ocak iller arası ile tayin oldum. Süre 2 yıldan 1 yıla mı düşürüldü, tayin isteyebilir miyim. Bilgisi olan arkadaşlar yazabilirse sevinirim. 

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