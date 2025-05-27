Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 13:52
Telefon dinlenme şüphesi

arkadaşlar çalıştığım kamu kurumunda telefonumun dinlendiğinden şüphedeyim çünkü benim telefonda konuştuğum bütün özel durumlarını işyerimdekiler evirip çevirip imayla bana geri anlatıyor daha aday memurum yani cumhuriyet savcılığına şikayet edip kimlerin dinlediğini öğrenmek istiyorum fakat kurum öğrenirse nasıl bir mobing yapar bilemedim başvuru işi yararmı?


E.Kayı Han
Editor
27 Mayıs 2025 14:11

Kurum dinleyemez zaten öyle bir hakkı yok. Telefon dinlenmesi sadece savcılık kararı ile olur. Sen evham yapıyorsun biraz araştır telefon dinleme nasıl olur diye milletin günahını alma.

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