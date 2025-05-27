Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 14:49
DANIŞTAY İNCELEMEDE

Dosya durumunda bugün ""İNCELEMEDE"" yazıyor . Sizce tecrübesi olan arkadaşlar dosyam şuan ne aşamadadır. Kesinleşme şerhi almıştım. Dosyaya eklemiştik. Dosyam feto değil adlı bir konuydu


Kenzo123
Memur
27 Mayıs 2025 15:11

Tetkik hakimi inceliyor


saxa
Memur
27 Mayıs 2025 15:14

Sizce bu süreç ne kadar sürer . Tetkik hakim ne kadar sürede kurula gönderir dosyayı.

Kenzo123, 49 dk. önce

Tetkik hakimi inceliyor


Kirmenci
Aday Memur
27 Mayıs 2025 15:15

İdare ve Bölge idare mahkemesi olumlu olup Danıştay'da bozulan ve BİM kararı bozulup ihraç edilen,temyiz için tekrar Danıştay 5.daireye gidenlerden kararı belli olan kimse varmı acaba? Ocakta ikinci kez ihraç edildik, tekrar Danıştaya gitti dosya Nisan ayında karar verildi diye yazdı uyapta 15 gün önce tekrar incelemede ye döndü, karar verildi ise neden inceleme ye dönmüş bu konuda bilgisi olan varmı? Danıştaydan olumlu bir şey beklemiyorum da,sadece işleyişi tuhafıma gitti


saxa
Memur
27 Mayıs 2025 15:29

Süreç zaman olarak ne kadar sürer bilgi verecek var mı arkadaşlar

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