Emeklilik yaşı 60 olacak

genç arkadaşlar, 55 yaşına kadar çalışılır mı diyorlardı. şimdi 60 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacaklar . geçmiş olsun. muhtemelen müdürlerin ki de 65 e çıkmıştır.zaten bu vekil emniyet emniyet müdürü kökenli. kendi devrelerine kıyak olsun diye yıllardır uğraşıyordu. eğer bu haber doğruysa amacına ulaştı demektir. artık yakında baston ve değnekle dolaşan müdürler görürseniz şaşırmayın. onlar için iyi oldu. 65 e kadar oturdukları yerden maaş almaya devam edecekler. ama 59 yaşında bir polis düşünsenize sırtında tüfek çelik yelek nöbet tutuyor. veya ekipler de olaydan olaya koşuşturuyor. bence askeriye de olduğu gibi belli bir yaşı aşanlar belli görevlerden, gece görevlerinden ve ek görevlerden muaf olmalı, isteği halinde pasif görevlerde çalışabilmeli...

genç arkadaşlar, 55 yaşına kadar çalışılır mı diyorlardı. şimdi 60 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacaklar . geçmiş olsun. muhtemelen müdürlerin ki de 65 e çıkmıştır.zaten bu vekil emniyet emniyet müdürü kökenli. kendi devrelerine kıyak olsun diye yıllardır uğraşıyordu. eğer bu haber doğruysa amacına ulaştı demektir. artık yakında baston ve değnekle dolaşan müdürler görürseniz şaşırmayın. onlar için iyi oldu. 65 e kadar oturdukları yerden maaş almaya devam edecekler. ama 59 yaşında bir polis düşünsenize sırtında tüfek çelik yelek nöbet tutuyor. veya ekipler de olaydan olaya koşuşturuyor. bence askeriye de olduğu gibi belli bir yaşı aşanlar belli görevlerden, gece görevlerinden ve ek görevlerden muaf olmalı, isteği halinde pasif görevlerde çalışabilmeli...