Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 14:59
Emeklilik yaşı 60 olacak

SON DAKİKA TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel TİPİOĞLU'nun verdiği önerge kabul edildi! Polis teşkilatında önemli bir değişiklik! TBMM Genel Kurulu'nda bugün oylamaya sunulan önerge sonucunda, polis memurlarının emekli yaşı 60'a yükseltildi. Komisyon Başkanı Veysel TİPİOĞLU'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenleme, emniyet teşkilatında tecrübeli personelin daha uzun süre görev yapabilmesini hedefliyor. Yeni düzenlemenin 2025 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Özer5336
Şef
27 Mayıs 2025 15:09
gönüllük esasıyla olabileceğini düşünüyorum. yoksa 55-60 yaş arasında ki polislerin %80 i malulen emekli olur. polis emekliliğini hak edemez.

unhappilybayburt
Memur
27 Mayıs 2025 15:21

İsteyen çalışsın 60 a kadar ama 25 yılını dolduran da emeklilik hakkı verilsin


FCoksen1974
Şef
27 Mayıs 2025 15:24

İyi olmuş ama yeni polis olan arkadaşlara haksızlık olmuş onlarınki ni 52 ye çekseler di bari çalışmak isteyen varsa 60 yaşına kadar çalıştırsınlar ama yaş haddi 60 derlerse iyi olmaz


hurgenerall
Şef
27 Mayıs 2025 15:29
genç arkadaşlar, 55 yaşına kadar çalışılır mı diyorlardı. şimdi 60 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacaklar . geçmiş olsun. muhtemelen müdürlerin ki de 65 e çıkmıştır.zaten bu vekil emniyet emniyet müdürü kökenli. kendi devrelerine kıyak olsun diye yıllardır uğraşıyordu. eğer bu haber doğruysa amacına ulaştı demektir. artık yakında baston ve değnekle dolaşan müdürler görürseniz şaşırmayın. onlar için iyi oldu. 65 e kadar oturdukları yerden maaş almaya devam edecekler. ama 59 yaşında bir polis düşünsenize sırtında tüfek çelik yelek nöbet tutuyor. veya ekipler de olaydan olaya koşuşturuyor. bence askeriye de olduğu gibi belli bir yaşı aşanlar belli görevlerden, gece görevlerinden ve ek görevlerden muaf olmalı, isteği halinde pasif görevlerde çalışabilmeli...

Ggül06
Şef
27 Mayıs 2025 15:33

Baktım böyle bir haber yok


Özer5336
Şef
27 Mayıs 2025 15:35
zorunlu yaş haddi 60 olursa ciddi anlamda istifa düşünenler olur. gönüllülük esasına göre olmalı hatta 55 yaşından sonra devam etmek isteyenlere de tam teşekküllü hastaneden çalışabilir raporu alınmalıdır diye düşünüyorum.

PSEUDONYM
Aday Memur
27 Mayıs 2025 15:42

İktidar Milletvekili ve Araştırma Komisyonu başkanı neden önerge versin? Neden kanun teklifi vermiyor. buna takıldım. Balonu uçuran arkadaş biraz acemi herhalde


swat7878
Aday Memur
27 Mayıs 2025 15:48
emniyet teşkilatının tecrübesini Veysel Tipioğlu mu düşünüyormuş?

hurgenerall
Şef
27 Mayıs 2025 15:52
tecrübe falan hikaye, burada asıl maksat müdürlerin yaş hadini uzatmak.
swat7878, 12 dk. önce
emniyet teşkilatının tecrübesini Veysel Tipioğlu mu düşünüyormuş?
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