Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 15:02
İzmir atama polis

İzmir 51.tercih geldi eşim akşamdan beri istifa etmeyi düşünüyor lojman hangi ilçelerde var 8 yıllık memura lojman da kalmamış daha önce iki çocuk tek maas lojman çıkma ihtimali nedir


Poliss155
Şef
27 Mayıs 2025 15:09
hayırlı olsun İzmir güzeldir ama iş yükü ek görevi oldukça fazladır insanı bezdirir.Sosyal bir ildir İzmir ama gör ki sana sosyallesmek için çok zaman tanımazlar.Kiralar ortalama oturulabilecek muhitler de 2+1 20 binden başlar.Lojman imkanları pek yok Buca Gaziemir Ayrancılar da lojman var ama sicilli abilerden sıra geleceğini zannetmiyorum 8 yıllık memura.Tavsiyem size tercihlerini dış ilçe olarak yapmanız merkezi ilçeler de kiralar ve çalışma şartları ayrı bir zor.Hakkınızda hayırlı olsun

swat3410
Editor
27 Mayıs 2025 15:12

https://forum.memurlar.net/konu/2565263/izmir-2024-atama.html

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