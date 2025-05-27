İzmir atama polis

hayırlı olsun İzmir güzeldir ama iş yükü ek görevi oldukça fazladır insanı bezdirir.Sosyal bir ildir İzmir ama gör ki sana sosyallesmek için çok zaman tanımazlar.Kiralar ortalama oturulabilecek muhitler de 2+1 20 binden başlar.Lojman imkanları pek yok Buca Gaziemir Ayrancılar da lojman var ama sicilli abilerden sıra geleceğini zannetmiyorum 8 yıllık memura.Tavsiyem size tercihlerini dış ilçe olarak yapmanız merkezi ilçeler de kiralar ve çalışma şartları ayrı bir zor.Hakkınızda hayırlı olsun

hayırlı olsun İzmir güzeldir ama iş yükü ek görevi oldukça fazladır insanı bezdirir.Sosyal bir ildir İzmir ama gör ki sana sosyallesmek için çok zaman tanımazlar.Kiralar ortalama oturulabilecek muhitler de 2+1 20 binden başlar.Lojman imkanları pek yok Buca Gaziemir Ayrancılar da lojman var ama sicilli abilerden sıra geleceğini zannetmiyorum 8 yıllık memura.Tavsiyem size tercihlerini dış ilçe olarak yapmanız merkezi ilçeler de kiralar ve çalışma şartları ayrı bir zor.Hakkınızda hayırlı olsun