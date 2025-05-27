Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 15:59
Marangozum becayiş yapmak istiyorum

İzmir Hv.kuv. marangoz olarak görev yapıyorum. Ankara veya çevresi becayiş arıyorum yardımcı olabilecek varmı. ?

[email protected]

5548338293

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