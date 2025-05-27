Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 17:05
DİYARBAKIR

Merhaba arkadaşlar tayinim Diyarbakır'a çıktı. Çalışan arkadaşlarımız Tavsiye verecek olan var mı ? bilgi verebilir misiniz

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