Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 17:09
Atama sistemi hakkında bilgilendirme

Merhaba.2.sark görevindeyim 2 yıl sonra atama gelecek.Suan da bulunduğum il batıya çevrildi.2 yıl sonra Batı tercihi olarak yapabilir miyim tekrar burayı.Tesekkur ederim

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