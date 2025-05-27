Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 17:12
ilişik kesme
takvime göre 2 Haziran da ilişik kesme genelgesi gönderilecek bu tarihten itibaren ilişik kesin diyebilirler mi

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