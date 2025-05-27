KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Mayıs 2025 17:15
KPSS P94 Atama Hakkında
Arkadaşlar herkese iyi forumlar, Bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Ben bugün OGM destek personeli alımlarında bir kuruma asil olarak hak kazandım ve belge teslimi yapmam gerekiyormuş fakat aynı zamanda üniversite öğrencisiyim ve okulum uzuyor. Peki belge teslimi yapmayıp okulum bittikten sonra herhangi bir devlet kurumunda şartları sağladığım bir pozisyona aynı KPSS puanımla başvuruda bulunabiliyor muyum?

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