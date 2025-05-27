Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 17:28
657'den KİT'e Geçiş Kıdem Sayılması

Merhabalar. Bir kamu kurumunda uzman yardımcısı (2024 girişliyim) olarak çalışıyorum. Bir KİT'e uzman yardımcısı olarak geçeceğim. Şu anki kurumumda uzman yardımcılığı sürecimin 1. yılını doldurdum ve geriye 2 yılım kaldı. Geçtiğim KİT'te uzman yardımcılığı süreci sıfırdan mı başlar yoksa bu 1 yılım sayılıp orada uzman yardımcılığını 2 senede alabilir miyim? (Aslında bana sıfırdan başlar gibi geliyor ancak hazine maliyeden TPAO'ya geçen birinin 1 yılda uzmanlığını aldığını gördüm o sebeple soruyorum.) Teşekkürler.

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