Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2025 17:53
Yıllık izni haftasonu tatili ile birleştirme.

Arkadaşlar merhaba. Sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum. Haftasonum tatil. 7 temmuz pazartesi yıllık izine çıkacağım. 4 temmuz cumaya denk geliyor cuma akşamından çıkacağım yani. İzin bitişimde 25 temmuz cumaya denk geliyor. 26-27 temmuz haftasonuna denk geliyor. Bu günlerde çalışmam gerekiyor mu ? Yoksa haftasonu tatili olarak yine ekleniyor mu üzerine. Yani 28 temmuzda mı işbaşı yapmam gerekiyor?

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