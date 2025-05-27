Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 18:03
İlave 1 derece toplu sözleşme

Bugün itibari ile Yerel mahkemede kazandığım akabinde istinaf edilen BİM tarafındada benzer kararların veridlği davamda İDDK tarafından verilen aykırılığın giderilmesi kararı doğrultusunda DAVAYI kaybettim.... 18.000 avukatlık ücreti + dava gideri tarafıma yüklendi... Yerel ve Bim aynı doğrultuda bir sürü karar verirken ben davamı iddk kararından dolayı kaybettim.... Bu avukatlık ücretine itiraz edebilmenin yolu var mı hem karara hem ücrete


memurbey3535
27 Mayıs 2025 18:35

Yok. Verilen karar nettir artık

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