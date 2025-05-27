Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 18:48
11-15 Yıl Grubu Kaç Puanla Hangi İle Atandınız
Arkadaşlar iyi günler. önümüzdeki yıl tercih yapacaklara yol göstermesi, bu yıl atananların atamalarının objektif olarak yapılıp yapılmadığını değerlendirebilmesi için atama ili ve puanlarınızı yazabilir misiniz. Bu sene ipka verdim. Puanım 13477 ve 14. yılım. Seneye ipka vermeyeceğim. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun.

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