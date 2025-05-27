Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Mayıs 2025 18:59
4A'dan 4B'ye geçiş (Aday memur)

Öncelikle Hayırlı Günler Arkadaşlar. Kısa bir sorum var.

Ekpss ile kadrolu olarak çevre ve şehirclik bakanlığına atandım. Aday memurluk sürecim devam ederken istifa edip farklı bir kpss puanım ile sağlık bakanlığının sözleşmeli teknikerlik statüsünde göreve başlayabilir miyim ? Aday memurken istifa edince 6 ay memuriyet yasağı beni bağlıyor mu ? Şimdiden çok teşekkürler

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