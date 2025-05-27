Kariyer uzmanlığından merkez uzmanlığına geçilebilir mi

Merkez uzmanlığına bakınlık içi olsa da direkt geçemezsin. Naklen geçmek ise bir kanuni düzenlemeyle Bakanlığa alım yapma yetkisi verilmesi gerekir. Nadir olarak bazı bakanlıklarda kurum içi sınavla merkez uzmanlığına alım yapıldığı görülmekte olup Milli Savunma Bakanlığı buna bir örnektir fakat bunun içinde kanuni düzenleme olması şarttır.

Merkez uzmanlığına bakınlık içi olsa da direkt geçemezsin. Naklen geçmek ise bir kanuni düzenlemeyle Bakanlığa alım yapma yetkisi verilmesi gerekir. Nadir olarak bazı bakanlıklarda kurum içi sınavla merkez uzmanlığına alım yapıldığı görülmekte olup Milli Savunma Bakanlığı buna bir örnektir fakat bunun içinde kanuni düzenleme olması şarttır.