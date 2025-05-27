KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 19:17
Kariyer uzmanlığından merkez uzmanlığına geçilebilir mi

Taşrada kariyer uzmanıyım. Merkez uzmanlığına bakanlık içi direkt geçebilir miyim. Dil yeterliliği şartı aranıyor mu. Malum Taşrada dil şartı yok. Yada farklı bir bakanlığın uzmanlığına geçebilir miyim. Teşekkürler. Geçme amacım taşra uzmanlığı maaşının az gelmesi


özköro
Memur
27 Mayıs 2025 20:24
Merkez uzmanlığına bakınlık içi olsa da direkt geçemezsin. Naklen geçmek ise bir kanuni düzenlemeyle Bakanlığa alım yapma yetkisi verilmesi gerekir. Nadir olarak bazı bakanlıklarda kurum içi sınavla merkez uzmanlığına alım yapıldığı görülmekte olup Milli Savunma Bakanlığı buna bir örnektir fakat bunun içinde kanuni düzenleme olması şarttır.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tübitak bilgi paylaşımıVergi Müfettişi mi Kit'te mühendis mi?Kariyer uzmanlığından merkez uzmanlığına geçilebilir miAtama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?

Sözlük

gassal 6 şu an ne yapıyorsun? 2 halef selef 2 kapıyı vurup çıkmak 2 içkisi kumarı sigarası olmayan erkek 3 bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 1 sözlükteki bayan yazarlar 7 çocukluk oyunları 2 gülen'e destek verenlerin tavır değiştirmesi 2 Neden evlenmiyoruz/evlenemiyoruz? 6

Son Haberler

Berberde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi öldüÖğrencilerden hasta öğretmenlerine duygu dolu ziyaretMotosikletle Yüzüstü Giden Sürücüye 45 Bin TL CezaOtomobil ile kamyonet çarpıştı, yaşlı çift hayatını kaybetti500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.