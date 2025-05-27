KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 20:26
26-30 Mayıs subay asil listeleri
kayıt yaptıran arkadaşlar burda toplanın bilgi paylasiminda bulunalim

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanır

Sözlük

einstein'ın formülü yanlış diyen türk mühendis 1 kadınların anlaşılmayan doğası 3 hakir görmek 2 fisto 2 şu an çalan şarkı 9 memurlar net sözlüğün memurlar gibi erken uyuması 1 urartu 3 şu an ne yapıyorsun? 2 gülen'e destek verenlerin tavır değiştirmesi 2 Şuursuz aşk 7

Son Haberler

Berberde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi öldüÖğrencilerden hasta öğretmenlerine duygu dolu ziyaretMotosikletle Yüzüstü Giden Sürücüye 45 Bin TL CezaOtomobil ile kamyonet çarpıştı, yaşlı çift hayatını kaybetti500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.