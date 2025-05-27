Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 21:21
Toplu Sözleşme Öncesi Önemli Gelişme

Memur-Sen, Kültür Sanat kolundaki yetkisini kaybetti. 15 Nisan öncesi diğer kolları da uyarmıştık istifa edin diye. Malesef artık istifa etseniz de bı anlamı yok. 2027 Nisan ayına kadar bi işe yaramayacak. Memur-sen yine birşey alamayacak ve önümüzdeki 2 yılda alım gücü daha da düşmez umarım. Maliye bakanı hiçbir şey düzeltemiyor. Tek bildikleri şey trafik cezalarını artırmak. Ceza tutarları güncelleniyor. Her gün öncesini aratmaya devam ediyor...


CakirBey0
Aday Memur
27 Mayıs 2025 21:28
sen ne diyon bilader
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